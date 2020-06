Ex-Teamkollege plaudert aus : Verheerende Entscheidung! Virgil van Dijk ging den Gunners durch die Lappen

Virgil van Dijk holte in der vorigen Saison mit dem FC Liverpool die Champions League, wurde zum besten englischen Spieler ernannt und sichert aller Wahrscheinlichkeit nach in Kürze die Meisterschaft in der Premier League.

Der einst teuerste Verteidiger der Welt hat seinen Palmares also schon mit zahlreichen Titeln verziert. Tim Sparv, ehemaliger Teamkollege beim FC Groningen, deckt nun in einem Interview mit TALKSPORT auf, dass der FC Arsenal van Dijk einst auf der Liste hatte.

Arsenals Chefscout Steve Rowley habe van Dijk die nötige Klasse für eine Zukunft in London jedoch abgesprochen. Sparv hatte daraufhin Gary McAllister informiert, der 2015 als Assistent von Brendan Rodgers beim FC Liverpool beschäftigt war.