Borussia Dortmund : Verlängert Lucien Favre seinen BVB-Vertrag?

Seit mehr als zwei Jahren ist Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund im Amt. Mehr als 730 Tage, in denen der BVB vergeblich auf den nächsten Titel gewartet hatte. Favres Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, Gespräche bezüglich einer Verlängerung sind vorerst nicht angedacht.

Lucien Favre stand in der vorhergehenden Saison nahezu unter Dauerbeschuss. Im heißen Herbst des BVB sowie der Abschlussbewertung entschied die Vereinsführung allerdings, mit dem Schweizer weiterzuarbeiten und gemeinsam ins letzte Vertragsjahr zu gehen.

Eine Laufzeitverlängerung kommt erst mal nicht infrage. Laut SPORT BILD sind für die Hinrunde zumindest keine Gespräche über eine solche geplant. Vielmehr wollen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc abwarten, welchen sportlichen Ertrag Favre liefert.

Mitte September startet die Bundesliga in ihre neue Runde, bis Weihnachten könnte der BVB in allen Wettbewerben 22 Spiele absolviert haben – vorausgesetzt Schwarz-Gelb setzt sich in der 1. DFB-Pokalrunde gegen den Drittligisten MSV Duisburg durch.

Am Donnerstag versammelt Favre seine Mannschaft zum Trainingsauftakt am Dortmunder Vereinsgelände. Nach dem Auftakt geht es vom 10. bis 17. August zum einwöchigen Trainingslager ins Schweizer Bad Ragaz.