FC Barcelona : Verletzter Ousmane Dembele macht den nächsten Schritt

Seit Monaten hat sich Ousmane Dembele nicht mehr auf dem Pflichtspielrasen blicken lassen. Der Profi des FC Barcelona ist einmal mehr verhindert seiner Berufung nachzugehen. Auf dem Weg zurück in den Spielbetrieb macht der 23-Jährige den nächsten Schritt.

Ein Comeback in der durch die Corona-Pandemie nach hinten verlagerte Saison wird es zwar nicht geben. Dembele absolvierte am Dienstag aber immerhin eine individuelle Einheit auf dem Trainingsrasen am Ciutat Esportiva.

Am 3. Februar hatte sich Dembele erneut eine muskuläre Verletzung zugezogen und wurde daraufhin im finnischen Turku operiert. Dembele fristet in Barcelona seit seinem 2017er-Wechsel ein trauriges Dasein.