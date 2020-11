FC Everton : Vermeintliches Interesse an Isco: Carlo Ancelotti ergreift das Wort

Dass Isco in den Planungen von FC Everton, zuoberst des zuständigen Trainers Carlo Ancelotti, eine gewisse Präferenz einnimmt, entspricht nicht der Wahrheit.

"Es stimmt nicht, dass ich mich um Isco bemühe", dementiert Ancelotti beim kolumbianischen DIRECTV SPORTS. "Wir haben uns mit Blick auf den Transfermarkt im Januar noch keine Gedanken über die Mannschaft gemacht. Daher ist das, wie man hier sagt, Bullshit."

Die in den letzten Wochen zigfach kolportierten Bestrebungen des Premier-League-Klubs gehen also nicht über die Medienberichte hinaus. Der FC Sevilla soll ebenfalls Interesse an Isco signalisieren. Die Andalusier wären zunächst aber nur für eine Ausleihe zu haben, hieß es.