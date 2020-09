Egyptian Football Association : Vermisste Pokale: Ägypten-Verband schaltet Anzeige

Der Fußball bringt immer mal wieder Kurioses zum Vorschein. Skurril mutet die vielbeachtete Story aus Ägypten an, wo der ansässige Fußballverband gleich mehrere Pokale vermisst und sich durch Aufgeben einer Anzeige Erfolg im Wiederfinden verspricht.

Die Ermittlungen laufen in jedem Fall, teilt der ägyptische Verband (Egyptian Football Association, EFA) mit. Man wolle nun klarstellen, ob die abhandengekommenen Trophäen möglicherweise sogar gestohlen wurden.

Im Jahr 2013 wurde das Verbandsgebäude bei einem Angriff durch "Hardcore-Fans", wie es heißt, gestürmt und in Brand gesetzt. Bei kürzlich durchgeführten Um- und Aufräumarbeiten sei festgestellt worden, dass einige Pokale nicht mehr an ihrem bestimmten Ort waren.

Da die Eingangshalle des Quartiers in Kairo in ein Museum umgebaut werden soll, wurde in Lagerräumen nach mehreren Pokalen gesucht, die nach den Angriffen vor sieben Jahren vor Ort gelagert wurden.