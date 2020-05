Paris Saint-Germain : Verstoß gegen Corona-Regeln: Neymar Ex verhaftet

Neymars Ex-Freundin Soraja Vucelic wurde in Montenegro festgenommen, weil sie gegen die dort geltenden Corona-Auflagen verstoßen hatte.

Soraja Vucelic, die vor einigen Jahren mit Superstar Neymar in einer Beziehung war, wurde am Sonntag in Montenegro festgenommen. Wie lokale Medien berichten, hat das kroatische Model gegen die Corona-Sicherheitsregeln verstoßen.

"Wir sind einem Hinweis gefolgt und haben in Borje zwei Frauen vorgefunden, die keinen Ausweis dabei hatten, weswegen sie festgenommen wurden und nun von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden", erklärt ein Polizeisprecher.

Vucelic dementiert die kursierenden Meldungen hingegen. "Ich wurde nicht verhaftet, wie es von den Medien geschrieben wurde. Ich hatte nur ein Gespräch mit der Polizei." Sie sei mit ihrer Freundin gefahren, die ihren Ausweis und ihren Führerschein vergessen hatte.