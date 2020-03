Juventus Turin : Vertragsofferte: Cristiano Ronaldo bis zur Rente bei Juve?

Juventus Turin arbeitet unter Hochdruck daran, Cristiano Ronaldo für die kommenden Jahre an sich zu binden.

Die Alte Dame könnte somit seine letzte Station im hochbezahlten Fußball sein. An der Klasse des Angreifers gibt es immer noch keine Zweifel.

In der laufenden Saison beteiligte sich Ronaldo an 29 Toren direkt (25 Tore, 4 Vorlagen) und ist damit in der gesamten Liga Zweiterfolgreichster hinter Ciro Immobile von Lazio Rom (27 Tore, 7 Vorlagen).

"Jetzt sieht man auch noch 40-Jährige spielen", sagte Ronaldo, für den Juve im Sommer 2018 die Ablöse von 117 Millionen Euro zahlte, im vergangenen Dezember.