FC Barcelona : Vertragspoker: Ansu Fati bald Großverdiener bei Barça?

Ansu Fati (17) feiert am Monatsende seinen 18. Geburtstag. Dann darf der Shooting-Star des FC Barcelona seinen ersten langfristigen Profivertrag unterschreiben. Derzeit ist sein Arbeitspapier bei Barça statutengemäß nur bis 2022 gültig.

Barcelona will Fatis Arbeitspapier langfristig ausdehnen und sich so vor Transferangriffen schützen. Manchester United soll bereits in Aussicht gestellt haben, mehr als 100 Millionen Euro für den Flügelstürmer zu bezahlen.

Barcelona besitzt zwar eine vereinsseitige Option, die eine Vertragsverlängerung bis 2024 ermöglicht, CATALUNYA RADIO zufolge hat Fatis Berater aber Zweifel an der Gültigkeit der Klausel. Auch deshalb soll Fati bald langfristig ein neues Arbeitspapier unterschreiben.