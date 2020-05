FC Bayern : Vertragspoker: Bayern-Boss optimistisch - Manuel Neuer verhalten

"Wir sind beide zufrieden - der Manuel Neuer weiß, was er am FC Bayern hat, und der FC Bayern weiß, was er an Manuel Neuer hat."

Deshalb sei es eine Ehe, die auch in Zukunft Bestand haben werde, drückt Rummenigge sehr positiv gestimmt nach. Wie sieht Neuer das überhaupt alles? Der Bayern-Hüter artikulierte nach dem Union-Spiel eher leise Worte.

"Ich denke, dass Karl-Heinz Rummenigge im Bilde ist. Es gibt nichts zu verkünden", so Neuer, der sich zuletzt noch öffentlich darüber beschwert hatte, dass Vertrauliches aus den Gesprächen mit der FCB-Führung nach außen gedrungen war – und dessen monetär angeblich reichlich übertriebene Forderungen (20 Mio. Euro Jahresgehalt, Vertrag über fünf Jahre) bundesweit für Kopfschütteln sorgte.