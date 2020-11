"Es gibt kein Angebot mehr" : Vertragspoker mit David Alaba: Bayern-Boss lässt die Bombe platzen

Herbert Hainer ließ am Sonntagabend in der Sendung BLICKPUNKT SPORT des BAYERISCHEN RUNDFUNK eine Bombe platzen. Der Vereinspräsident des FC Bayern erklärt, dass das Vertragsangebot an David Alaba zurückgezogen wurde.

"Es hat sich über das Wochenende eine neue Situation ergeben", sagte Hainer. "Wir haben David und seinem Berater vor längerer Zeit ein, wie wir finden, sehr gutes Angebot gemacht." Scheinbar haben sich die verhandelnden Parteien auf eine Deadline bis Ende Oktober verständigt.

Weil, wie es Hainer selbst betitelte: "Für so eine wichtige Position wollen wir auch Planungssicherheit haben." Von Spieler- und Beraterseite her hatten die Bayern bis Samstag nichts mehr gehört. Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe daraufhin noch mal bei Alabas Interessenvertreter nachgehakt, wie Hainer das Vorgehen beschrieb.