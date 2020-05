Klare Gehaltsobergrenze : Vertragspoker mit David Alaba: Bayern setzt klare Grenze

Hansi Flick hatte sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach äußerst begeistert über seinem neuen zentralen Abwehrspieler David Alaba geäußert. Der Cheftrainer des FC Bayern will mit dem 27-Jährigen unbedingt auch in den kommenden Jahren zusammenarbeiten.

Die Verhandlungen bezüglich einer möglichen Verlängerung von Alabas in einem Jahr auslaufenden Vertrag schreiten allerdings nicht wirklich voran. Wie die BILD berichtet, gibt es eine klare Gehaltsobergrenze.

Derzufolge wird Alabas zukünftiges Salär die Schallmauer von 20 Millionen Euro nicht übersteigen.