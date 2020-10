Juventus Turin : Vertragspoker mit Paulo Dybala: Juve-Manager meldet sich zu Wort

Paulo Dybalas Arbeitspapier bei Juventus Turin läuft 2022 aus. Seit Monaten wird eine Vertragsverlängerung erwartet, eine Einigung ist aber nach wie vor nicht in Sichtweite. Jetzt meldet sich Sportdirektor Fabio Paratici zu Wort.

Danach sorgte eine Like für weitere Aufregung. Fabiana Della Valle von der GAZZETTA DELLO SPORT hatte auf TWITTER die Entscheidung, Dybala mit nach Crotone zu nehmen und dann nicht einzuwechseln, kritisiert. Paulo Dybala spendierte dem Beitrag ein Like, entfernte diesen später allerdings wieder.

Nach dem 1:1 im Auswärtsspiel gegen Außenseiter FC Crotone soll Dybala laut TUTTOSPORT mit Sportdirektor Fabio Paratici aneinandergeraten sein. Es habe eine heftige Diskussion gegeben, so die italienische Sporttageszeitung.

Paulo Dybala (26) sorgte in den vergangenen Wochen für Wirbel . Der Argentinier spielte nach seiner Verletzung keine Rolle unter Andrea Pirlo, obwohl er sich fit genug für einen Einsatz fühlte.

In Sachen Vertragspoker herrschte zuletzt ebenfalls Eiszeit zwischen Dybala und Juventus Turin. Nun meldet sich aber Sportdirektor Fabio Paratici zu Wort und versichert, dass man an der Vertragsverlängerung arbeite und Dybala ein wichtiger Eckpfeiler sei.

"Wir sind in Gesprächen, um Paulos Vertrag zu verlängern", erklärte er laut AS gegenüber SKY SPORT ITALIA: "Er will bleiben und wir wollen ihn behalten - er ist Teil unserer Zukunft." Wegen Corona habe man eine "schwierige Zeit" für Gespräche gehabt: "Aber wir werden die Verhandlungen fortsetzen, um eine Einigung zu erzielen."

Sportlich gab es für Dybala und die Alte Dame am Wochenende kein Highlight zu feiern. In Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo (Corona-Infektion) tat sich der Rekordmeister einmal mehr schwer, kam zu Hause gegen Hellas Verona nur zu einem 1:1.