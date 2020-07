Arsenal : Vertragspoker: Was Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang bietet

Angesichts seiner 25 Pflichtspieltore kommt es freilich wenig überraschend, dass der FC Arsenal einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Pierre-Emerick Aubameyang anstrebt. Hierfür müssen vor allen Dingen die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen.

Zumindest aus sportlicher Sicht sind die Gunners für Aubameyang im Zuge der verpassten Qualifikation für die Königsklasse nur noch eine bedingt attraktive Option. Nur die Europa League wäre noch möglich, sollte der FA-Cup-Titel gegen Chelsea geholt werden.

Dem TELEGRAPH zufolge legt sich Arsenal mächtig ins Zeug, Auba zu halten. Demnach sei ein Vertragsangebot in der Mache, das umgerechnet rund 13,2 Millionen Euro Jahresgehalt beinhalte. Noch in den kommenden Tagen soll besagte Offerte an Aubameyang herangetragen werden. Wie dieser reagiert: offen.