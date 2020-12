Real Madrid : Vertrauen verloren? Marcelo bei Real Madrid auf dem Abstellgleis

Ferland Mendy hat sich in seiner zweiten Saison bei Real Madrid zum Stammspieler auf der linken Defensivseite gemausert. Zinedine Zidane gefällt die defensive Stabilität, die von seinem französischen Landsmann ausgeht.

Die Statistik zeigt: Steht Mendy auf dem Platz, fährt Real deutlich mehr Punkte ein, als wenn Marcelo die linke Außenbahn besetzt. Die Folge: Der offensivstärkere Brasilianer kommt nur noch selten zum Einsatz.

Nur fünf Einsätze in LaLiga und ein Auftritt in der Champions League stehen für den Lockenkopf in der laufenden Runde in den Statistiken. An den vergangenen fünf Spieltagen kam er keine Minute zum Einsatz.