FC Valencia : Verwirrung um Ferran Torres und Manchester City

Manchester City befindet sich auf der Suche nach einem Erbfolger für den zum FC Bayern abgewanderten Leroy Sane. Mit Ferran Torres sollen die Verhandlungen aber noch nicht so weit sein wie bisher angenommen.

Zuerst wartete EUROSPORT mit der Information auf, Ferran Torres habe sich mit Manchester City auf einen Transfer verständigt. Der FC Valencia hat dem Geschäft allerdings noch nicht zugestimmt, könnte von der Einigung allerdings unter Druck gesetzt werden.

Ganz so weit scheint es beim 20-Jährigen aber doch noch nicht zu sein. ManCity und Torres würden sich zwar in guten Gesprächen befinden, schreiben SPOX und GOAL. Eine Einigung zwischen den involvierten Parteien sei allerdings noch nicht erzielt worden.

Torres wurde in den vergangenen Monaten auch mit Borussia Dortmund verbunden. Die Schwarz-Gelben hatten den Iberer aber nur als Ersatz für Jadon Sancho in der Hinterhand, der den BVB in diesem Sommer aber wohl nicht verlassen wird.