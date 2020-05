Real Madrid : "Verwöhnter kleiner Junge": Verbal-Attacke auf James Rodriguez

Bei einem passenden Angebot darf James Rodriguez Real Madrid in diesem Sommer verlassen. Der Journalist Ivan Mejia übt nun teils harsche Kritik an dem Torschützenkönig der WM 2014.

Ivan Mejia teilt kräftig gegen James Rodriguez aus. "James ist ein verwöhnter kleiner Junge", wird der Journalist bei CORRILLO DE MAO zitiert.

"Er wollte weder ein Fußballer sein noch Erfolg haben", dehnt Mejia seine Kritik an dem Problemspieler von Real Madrid aus.

Als WM-Torschützenkönig kam James 2014 für 75 Millionen Euro vom AS Monaco an die Concha Espina. "Er dachte, er sei dort die Hauptfigur, aber bei Real Madrid war das schon Cristiano Ronaldo", so Mejia.