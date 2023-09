15 Millionen! VfB Stuttgart gibt Angebot für neuen Stürmer ab

In den Planungsbüros des VfB Stuttgart ist offenbar noch Bedarf in der Offensive ausgemacht worden. Nach Informationen des Transfermarktinsiders Nicolo Schira haben die Schwaben ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für Vangelis Pavlidis abgegeben.

VfB Stuttgart nicht der einzige Interessent für Vangelis Pavlidis

Der Name des 24 Jahre alten Nationalspielers aus Griechenland war in der Bundesliga-Gerüchteküche schon öfters unterwegs, und in der Vergangenheit auch schon mit dem VfB in Verbindung gebracht worden. Borussia Mönchengladbach und Benfica galten ebenfalls als interessiert.

Um Informationen soll zudem der AC Mailand gebeten haben. Doch die Interessenten dürften zumindest in diesem Sommer allesamt leer ausgehen. Pavlidis' Klub, der AZ Alkmaar, ist nicht bereit, seinen Torjäger abzugeben. Pavlidis kommt in den ersten fünf Saisonspielen schon wieder auf drei Torbeteiligungen (3 Tore, 2 Vorlagen).

VfB Stuttgart: Serhou Guirassy bleibt, Deniz Undav neu

Der VfB Stuttgart hat in der Abteilung Sturm erst vor Kurzem den Verbleib von Serhou Guirassy geklärt, dessen Ausstiegsklausel abgelaufen war. Zudem kam Deniz Undav, der aufgrund eines Außenbandrisses im Knie aber länger ausfällt. Eine zwischenzeitliche Vertretung würde sich der VfB sicher nicht 15 Millionen Euro kosten lassen.

Verwendete Quellen

Nicolo Schira