Exklusiv: VfB Stuttgart und Wolfsburg umgarnen Südamerika-Shootingstar Oscar Zambrano

In den nächsten Tagen bietet sich Oscar Zambrano der perfekte Rahmen, um eine reichhaltige Sammlung an Gründen für einen möglichen Wechsel in die Bundesliga anzulegen.

Der 19-Jährige steht erstmals im Aufgebot der ecuadorianischen Nationalmannschaft und trifft dort mit Piero Hincapie und Willian Pacho auf zwei Protagonisten, die bei Bayer Leverkusen respektive Eintracht Frankfurt zu den Leistungsträgern gehören – und Zambrano gewiss beseelt darüber aufklären würden, was das Leben in Deutschland in all seinen Facetten zu bieten hat.

VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg machen Oscar Zambrano Avancen

Denn der aufstrebende Neo-Nationalspieler ist in Europa heiß begehrt. Nach Informationen von Fussballeuropa.com signalisieren mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg zwei Klubs aus der Bundesliga konkretes Interesse an Zambrano. Darüber hinaus streckt die AS Monaco aus der französischen Ligue 1 ihre Fühler aus. Vor einigen Monaten geisterte sogar der FC Barcelona durch die Gerüchteküche.

Der Name Oscar Zambrano ist in Europa spätestens nach seinen starken Auftritten bei der vergangenen U20-Weltmeisterschaft intensiv behandelt worden. Bei diesem Jugend-Großevent ging es immerhin bis ins Achtelfinale. Zambrano figurierte als Lenker und Denker des Teams.

VfB Stuttgart schaut genau hin: Das bringt Oscar Zambrano mit

Trotz seiner 1,76 Metern Körpergröße gewinnt Zambrano viele Zweikämpfe, da er aggressiv und selbstbewusst in die Duelle geht. Als defensiver Mittelfeldspieler verfügt er über hervorragende Eigenschaften das Spiel zu lesen, ist außerordentlich beweglich und spielt gerne technisch anspruchsvolle Bälle in das letzte Drittel.

Von Zambranos hoher Intensität profitiert auch sein Heimatverein LDU Quito, bei dem er inzwischen den Großteil der Saison als Stammspieler eingesetzt wird.

Verwendete Quellen

Fussballeuropa.com