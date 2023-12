Guirassy lässt BVB und VfB abblitzen - Wechsel nach Italien oder England?

Zahlreiche Rekorde hat Serhou Guirassy in der laufenden Saison bereits mit seinen 18 Treffern in 14 Spielen geknackt. Mit seinen Leistungen ist er maßgeblich am Stuttgarter Aufschwung beteiligt. Einen Rekord, den er dem VfB allerdings nicht bescheren wird, ist eine neue Bestmarke in Sachen Ablösesumme.

Trotz Marktwert über 40 Millionen Euro (transfermarkt.de) wird er den Verein aller Voraussicht nach für unter 20 Millionen Euro verlassen, was für Stuttgart ein Supergau wäre. Dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 gültigen Vertrag darf er den Verein ab Januar für eine Ablösesumme um die 18 Millionen Euro verlassen.

VfB will Guirassy-Klausel abkaufen

Der VfB würde dem Nationalspieler Guineas die Klausel gerne mit einer Einmalzahlung abkaufen, um einen Abgang für den Preis zu verhindern. Laut der Bild habe Guirassy das Angebot nun allerdings abgelehnt. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass er den Verein spätestens im Sommer, möglicherweise aber bereits im Winter, verlassen wird.

Borussia Dortmund wird jedoch wohl nicht sein neuer Arbeitgeber. Nachdem berichtet worden war, dass der BVB Interesse an einer Guirassy-Verpflichtung hat, soll er den Westfalen laut Sky eine Absage erteilt haben und kein Interesse an einem Wechsel zum derzeitigen Tabellenfünften der Bundesliga haben.

BVB-Boss Kehl schließt Guirassy-Transfer aus

Selbiges lassen die Worte von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (43) erahnen. "Ich habe mich erneut gewundert, was in den Zeitungen stand", erklärte er vor dem Königsklassen-Duell gegen Paris Saint-Germain, als er auf den VfB-Stürmer angesprochen wurde und schloss aus: "Wir werden im Winter definitiv auf dieser Position nichts machen."

Vielmehr gilt ein Wechsel in die Premier League (u.a Newcastle United zeigt Interesse) oder nach Italien zum AC Mailand als realistisches Szenario für Guirassy. An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht.

Verwendete Quellen

Bild.de