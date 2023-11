Guirassy-Nachfolge: Stuttgart jagt Sturm-Juwel – auch Eintracht Frankfurt interessiert

Die Gerüchte um Serhou Guirassy (27) halten sich hartnäckig, auch weil der Stürmer sie selbst nochmal befeuerte. Immerhin weiß der VfB Stuttgart, dass man wohl spätestens im kommenden Sommer einen Ersatz benötigt. Dabei soll ein Grieche in den Fokus der Schwaben gerückt sein.

Wie wichtig Serhou Guirassy für den VfB Stuttgart ist, machte er am Samstag erneut deutlich. Nach seinem verletzungsbedingten Ausfall kehrte er am vergangenen Spieltag gegen Borussia Dortmund (2:1) zurück und erzielte schließlich das entscheidende Tor zum Sieg. Damit steht er nach neun Ligaspielen bei 15 Treffern.

Doch durch seine starken Leistungen wird seit Monaten um einen Abgang des Stürmers spekuliert. Vor allem, weil der 27-Jährige eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat, die es ihm erlaubt den Verein bereits im Winter für unter 20 Millionen Euro zu verlassen. Bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro wäre er somit ein echtes Schnäppchen.

Guirassy befeuerte Gerüchte um Winter-Abgang

Gegenüber ESPN befeuerte Guirassy zudem kürzlich die Spekulationen: "Im Fußball kann es schnell gehen. Ich bin hier, mein Fokus liegt hier. Aber niemand weiß, was im Januar passiert." Bislang war man beim VfB von einem Sommer-Transfer ausgegangen, gut möglich also, dass man schon im Winter handeln muss.

Auf der Suche nach einem Nachfolger scheint man offenbar auf einen Stürmer aus Griechenland gestoßen zu sein. Wie der Kicker berichtet, zeigen die Schwaben Interesse an Fotis Ioannidis (23) von Panathinaikos Athen. Dort kommt der Stürmer in 20 Spielen im laufenden Jahr auf acht Treffer und vier Vorlagen und gilt in Griechenland als große Sturm-Hoffnung.

Auch SGE wohl an Ioannidis interessiert

In Athen steht der 23-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, wie teuer der siebenfache griechische Nationalspieler werden würde, ließ der Kicker offen. Allerdings soll unteranderem auch Eintracht Frankfurt, dass weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Randal Kolo Muani (24) ist, Ioannidis auf dem Zettel haben.

Verwendete Quellen

kicker.de