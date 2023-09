Juventus Turin will Ausnahmeerscheinung des VfB Stuttgart verpflichten

Der VfB Stuttgart gestaltet momentan den fast besten Saisonstart der Vereinsgeschichte aus. In Serhou Guirassy sticht ein Spieler bisher in besonderem Maße heraus. Das treibt offenbar Juventus Turin um.

Namentlich werden Juventus Turin, der AC Mailand und Stadtkonkurrent Inter Mailand als die Vereine genannt, die Guirassy und Boniface seit einiger Zeit ganz genau unter die Lupe nehmen. Guirassy wurde nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der vorigen Saison für neun Millionen Euro von Stades Rennes fest verpflichtet. Boniface kam in diesem Sommer für knapp über 20 Millionen Euro von Royale Union Saint-Gilloise.

Der VfB Stuttgart erlebt mit zwölf Punkten nach fünf Spielen den geteilt zweitbesten Start der Vereinsgeschichte (wie 1972/73) in eine Bundesliga-Saison – nur in der Spielzeit 1996/97 hatten die Schwaben zum Vergleichszeitpunkt noch einen Zähler mehr.

VfB Stuttgart: Serhou Guirassy stellt Bundesliga-Rekord ein

Während Boniface auf acht Pflichtspieltore und drei Vorlagen kommt, führt Guirassy mit zehn Toren in den ersten fünf Spielen die Bundesliga-Torschützenliste an. Mit diesem sensationellen Start in die neue Runde stellte er sogar den bisherigen Rekord ein.

Zehn Treffer nach fünf Bundesliga-Spieltagen waren zuvor nur Robert Lewandowski 2020/21 im Dress des FC Bayern geglückt. "Wir hoffen, dass er genauso weitermacht, gesund bleibt. Er ist in Topform, er ist überragend, von Woche zu Woche macht er einfach weiter und wir sind froh, dass wir ihn haben", schwärmte Guirassys Mitspieler Chris Führich.

Verwendete Quellen

Gazzetta dello Sport