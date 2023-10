Klare Worte vom Sportchef: Der Plan des VfB Stuttgart mit Bayern-Leihgabe Alexander Nübel

VfB Stuttgart will Alexander Nübel verpflichten

Die Intention von Wohlgemuth und dessen Mitstreiter in der Stuttgarter Führung ist klar: Nübel soll fest unter Vertrag genommen werden. Ob sich dieses Vorhaben auch in die Tat umsetzen lässt, will der Manager allerdings nicht in Beton gießen: "Ob er die nächsten sechs, sieben Jahre bei uns bleibt, müssen wir schauen."

Nübel ist noch bis 2025 an die Bayern gebunden. Dort steht und fällt alles mit dem Gesundungsprozess von Manuel Neuer und ob dieser noch mal langfristig als Nummer 1 eingreifen kann. Laut dem kicker registriert Nübel, dass er sich beim VfB Stuttgart extrem schnell einen Vertrauensstatus erarbeitet hat, sowohl beim Trainerteam als auch bei den Fans. Für eine mögliche Zukunft am Wasen nicht unerheblich.

Verwendete Quellen

Sport1, kicker