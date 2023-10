Neuer Rekord: Stuttgart-Ballermann Serhou Guirassy fast so gut wie Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist der vermeintlich beste Fußballer der Geschichte. Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart kratzt an einer Bestmarke des Superstars.

Serhou Guirassy trug sich beim 3:0 des VfB Stuttgart auswärts gegen Union Berlin einmal mehr in die Torschützenliste ein. Mit seinem Treffer sorgte er für einen neuen Bundesliga-Rekord.

Tor-Rekord: Nur Cristiano Ronaldo besser als Serhou Guirassy

Guirassy ist der erste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der an den ersten acht Spieltagen auf 14 Tore kommt. Besser war im 21. Jahrhundert des europäischen Fußballs nur Cristiano Ronaldo.

Der Superstar kam in der Saison 2014/15, als er noch in Diensten von Real Madrid stand, auf 15 Treffer und damit einen mehr wie Guirassy. Der Stuttgarter Ausnahmekönner wird erst mal nichts an dieser Anzahl ändern können.