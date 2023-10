Serhou Guirassy wird vom nächsten Premier-League-Klub gejagt

Serhou Guirassy trifft derzeit wie er will - Foto: / Getty Images

Serhou Guirassy (27) ist DER Shootingstar in der aktuellen Bundesligasaison. Der Mittelstürmer des VfB Stuttgart erzielte an den ersten acht Spieltagen bereits 14 Tore – Rekord! Die europäischen Klubs stehen inzwischen Schlange für den Goalgetter. Ein neuer Interessent wirft überdies nun seinen Hut in den Ring.

In den europäischen Spitzenligen traf bislang kein anderer Spieler häufiger als Guirassy. Daher überrascht es wenig, dass der Guineer immer stärker in den Fokus ausländischer Vereine rückt. Vor allem in der Premier League sind sie scheinbar ganz versessen auf den VfB-Angreifer.

Wie englische Medien übereinstimmend berichten, hat der FC Brentford jetzt sein Augenmerk auf Guirassy verlagert. Dort soll er Ivan Toney (27) ersetzen, der vom englischen Verband im vergangenen Mai wegen unerlaubter Sportwetten für acht Monate gesperrt wurde.

Zuvor hatte die Bild bereits vermeldet, dass neben Nottingham Forest auch der FC Fulham an Guirassy interessiert ist. Doch damit nicht genug: In der Serie A blicken Juventus Turin, Inter Mailand und die AC Milan ebenfalls gespannt auf Guirassys Entwicklung, wie die italienische Presse in Erfahrung brachte.

VfB Stuttgart kämpft verbissen um Serhou Guirassy

Die wachsende Zahl an Interessenten werden die Verantwortlichen des VfB Stuttgart wiederum mit Sorge quittieren. Ihren zuverlässigen Mittelstürmer würden die Schwaben verständlicherweise nur ungern verlieren. Guirassy ist vertraglich zwar noch bis 2026 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden, soll allerdings eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer in Höhe von 20 Millionen Euro besitzen.

Laut Sky ist der Versuch, dem Spieler diese Klausel abzukaufen, längst gescheitert. Stattdessen verhandeln die Stuttgarter demnächst über eine Erhöhung der Vertragsbestimmung. Eine Gehaltserhöhung soll dabei den entscheidenden Ausschlag geben.

Verwendete Quellen

fichajes.net