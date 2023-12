Transfer von Deniz Undav – VfB Stuttgart nimmt Tempo auf

Der VfB Stuttgart plant offenbar ernsthaft, Deniz Undav fest unter Vertrag zu nehmen. Laut einem Bericht der Sport Bild wollen sich die Schwaben im Frühjahr mit der Zukunft des 27-Jährigen beschäftigen.

Undav ist für die laufende Saison vom Klub aus der Premier League, Brighton & Hove Albion, ausgeliehen und kann für die vereinbarte Summe von etwas zwölf Millionen Euro fest unter Vertrag genommen werden.

Am Wasen soll sich Undav pudelwohl fühlen und komme auch in der Kabine gut an. Sportlich macht dem Angreifer seit Wochen keiner etwas vor, was wiederum bei den Stuttgarter Entscheidungsträger Impulse freisetzt.

Deniz Undav überzeugt mittlerweile beim VfB Stuttgart

Zwar startete Undav mit einer Verletzung. Sein holpriger Beginn ist mittlerweile aber vergessen. In den letzten acht Spielen der Bundesliga gelangen ihm starke acht Tore. Zwischendurch hat er sich als Vertreter von Topstürmer Serhou Guirassy profiliert.

Und genau jene Personalie spielt in den Planungen mit Undav eine konkrete Rolle. Guirassy ist heiß begehrt und kann den VfB Stuttgart im Januar via Ausstiegsklausel (17,5 Mio. Euro) verlassen. Manchester United und Newcastle United sollen sich in der Pole Position befinden.

Verwendete Quellen

Sport Bild