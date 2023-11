VfB Stuttgart: Warum die Chancen auf einen Verbleib von Alexander Nübel gestiegen sind

Alexander Nübel heuerte beim VfB Stuttgart an - per Leihe - Foto: / Getty Images

Alexander Nübel ist ein sicherer Rückhalt beim VfB Stuttgart und vermutlich in der besten Phase seiner Karriere. In 14 Spielen für die Schwaben stand er auf dem Feld, blieb dabei sechs Mal ohne Gegentor und ist maßgeblich am Stuttgarter Aufschwung beteiligt. Einziges Problem: Der 27-Jährige ist nur bis kommenden Sommer ausgeliehen.

Vertragsverlängerungen machen Nübel-Verbleib wahrscheinlicher

Ursprünglich galt es als sicher, dass Nübel 2024 zu seinem Stammverein FC Bayern zurückkehrt. Doch durch die kürzlich erfolgten Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer (37) und Sven Ulreich (35) dürfte ein Verbleib von Nübel über den kommenden Sommer hinaus etwas wahrscheinlicher geworden sein.

Aufgrund der mangelnden Perspektive auf Spielpraxis war der ehemalige Schalke-Keeper im Sommer ja überhaupt erst gewechselt – und zu dem Zeitpunkt war der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach einem Ersatz für Neuer. Inzwischen steht die Nummer eins wieder zwischen den Pfosten, somit ist die Chance auf Einsatzzeiten noch geringer.

Alexander Nübel während seiner Zeit in Monaco - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

VfB ohne Kaufoption für Nübel

Nübels Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025, damit wäre im kommenden Jahr die letzte Chance, noch eine angemessene Summe zu kassieren. Der VfB hat sich keine Kaufoption gesichert, müsste also erneut mit dem FCB verhandeln. Dort dürfte man inzwischen allerdings froh sein, wenn man einen langfristigen Abnehmer findet.

Seit seinem Wechsel 2020 zu den Münchenern hatte Nübel nie eine wirkliche Chance, an Neuer vorbeizukommen. Während einer zweijährigen Leihe beim AS Monaco rehabilitierte er sich wieder und zeigt nun in Stuttgart, was er kann. Sollte sich der VfB für das internationale Geschäft qualifizieren, hätte man sicherlich ein weiteres überzeugendes Argument vorzuweisen.

