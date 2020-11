FC Barcelona : Victor Font hofft weiter auf Guardiola-Zukunft bei Barça

Pep Guardiola hat Manchester City sein Ja-Wort bis 2023 gegeben. Geht es nach Präsidentschaftskandidat Victor Font, dann kommt der Katalane im Anschluss an seine Trainertätigkeit in der Premier League zurück zum FC Barcelona.

Bis 2023 wird Guardiola aber aller Voraussicht nach bei Manchester City arbeiten. Er verständigte sich in der vergangenen Woche mit den Sky Blues auf eine Vertragsverlängerung. "Wir wünschen ihm alles Gute", betont Font.

Der Präsidentschaftskandidat, der nach seinem erhofften Wahlsieg Legende Xavi Hernandez zum Trainer des Klubs machen will, weiter: "Ich freue mich sehr für ihn, denn das bedeutet, dass er weiterhin tun wird, was er will, wo er will."