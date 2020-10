FC Barcelona : Victor Font macht Ronald Koeman Hoffnung auf Barça-Verbleib

Ronald Koeman hat einen guten Start mit dem FC Barcelona hingelegt. Geht es so weiter, kann der Niederländer auf eine langfristige Zukunft als Barça-Coach hoffen – auch nach den Präsidentschaftswahlen und einem möglichen Sieg von Victor Font.

Ronald Koeman ist nicht als Trainer vorgesehen, sollte er die Präsidentschaftswahlen im März gewinnen, sagte Kandidat Victor Font im Sommer. Dies gelte unabhängig vom Erfolg Koemans.

Die ersten Spiele unter Koeman - Barça gewann gegen Villarreal mit 4:0 und zu zehnt mit 3:0 gegen Celta Vigo - haben dem Niederländer aber womöglich mehr Kredit beim möglichen neuen Barça-Präsidenten eingebracht.

"Dieses Projekt wurde über Jahre entwickelt und mit Xavi Hernandez als Cheftrainer entworfen. Er könnte aber jederzeit auch andere Rollen im Projekt übernehmen", sagte Font laut SPORT.

"Wenn wir die Ehre haben, diesen Verein zu leiten, ist es wichtig, dass wir ein konsequentes, hart arbeitendes Erfolgsprojekt umsetzen, bei dem alle Puzzleteile zusammenpassen. Wir müssen kurzfristige Korrekturen vermeiden und keine Leute einsetzen, die unsere Erfolgschancen nicht erhöhen."

Font stellt Koeman eine weitere Zusammenarbeit in Aussicht: "In diesem Zusammenhang wird das von Xavi geleitete Projekt Ronald Koeman und sein Trainerteam unterstützen, wenn wir eine positive Dynamik in unserer Spielweise und unseren Ergebnissen beibehalten."