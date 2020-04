OSC Lille : Victor Osimhen lehnte Angebote von Barça und Arsenal ab

Osimhen (21) vom OSC Lille steht seit seinen hervorragenden Leistungen in der Ligue 1 auf den Einkaufszetteln vieler Top-Klubs. Barça und Co. haben den Nigerianer bereits seit Jahren im Visier.

Der FC Barcelona soll an Victor Osimhen (21) interessiert sein. Der junge Angreifer vom OSC Lille wird als Alternative gehandelt, sollte Lautaro Martinez (22) nicht ins Camp Nou kommen.

Auch andere Top-Klubs hatten angeklopft: "Ich hatte viele Möglichkeiten. Barcelona , Inter Mailand, Atletico Madrid , Juventus und weitere", so der 21-Jährige.

Osimhen wollte aber zu einem Verein, wo er Aussicht auf sofortige Spielzeit hatte. Diese bot ihm der VfL Wolfsburg. Die Wölfe holten ihn Anfang 2017. 2019 wurde er an Charleroi verkauft.

"Ich wollte an einen Ort gehen, an dem ich Zeit hatte, in mein Spiel zu investieren und mich körperlich zu verbessern. Wolfsburg hat mir diese Möglichkeit aufgezeigt."

Beim VfL Wolfsburg kam Osimhen letztendlich nur auf 16 Spiele. Für den OSC Lille erzielte er seit seinem 12-Mio-Wechsel im vergangenen Sommer in 38 Partien 18 Tore.