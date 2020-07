200 Millionen Corona-Verlust? : Vier Stars sollen Geld einbringen: Die Streichliste von Real Madrid

Real Madrid ist schwer gezeichnet von der Coronakrise, 200 Millionen Euro Verlust müssen ausgeglichen werden. Um das Finanzloch wieder annähernd auffüllen zu können, stehen Spielerverkäufe auf der Agenda. Vier Profis sollen gehen, was sich nicht unbedingt einfach gestaltet.

James steht an der Concha Espina noch ein Jahr im Wort. Ihn bei einem anderen Klub unterzubringen wird angesichts seines Jahresgehalts von acht Millionen Euro ein ziemlich schwieriges Unterfangen.

Im Fall Gareth Bale stellt sich ebenfalls die Gehaltsfrage. Der Waliser bekommt mit bis zu 17 Millionen Euro jährlich noch mal deutlich mehr als James. Vertraglich ist Bale noch bis 2022 verankert. Anstalten, den Klub zu verlassen, macht er nicht. So kommunizierte es auch Berater Jonathan Barnett vor Kurzem.

Bei Diaz und Jovic könnten sich demnächst Lösungen ergeben. Um Diaz bemühte sich im Winter Espanyol Barcelona, das nach dem Abstieg in LaLiga2 allerdings keine Option mehr ist. Jovic ist seit Monaten Gegenstand von Spekulationen.

Der Serbe hat eine echte Horror-Debütsaison erlebt. Dennoch ist Luka Jovic nach wie vor europaweit begehrt. Vom SSC Neapel bis hin zum AS Monaco und dem AC Milan war in den letzten Wochen alles in der Gerüchteküche vertreten. Zinedine Zidane hatte sich unlängst allerdings zu Jovic bekannt.

"Er ist ein sehr guter Fußballer, ein Stürmer, der viele Tore erzielt, aber er ist jung. Wir zählen für die nächste Saison auf ihn", sagte Zidane. In der durchaus komplizierten Personalie Jovic muss man die kommenden Wochen wohl erst mal auf sich zukommen lassen.