Champions League : Vinicius Junior erzielt Rekord-Tor - Real-Blamage kann er nicht verhindern

Real Madrid kam in der Nachspielzeit noch zum vermeintlichen Ausgleich durch Fede Valverde, der Treffer zählte jedoch nicht, da Vinicius im Abseits stand und Donezk' Keeper die Sicht versperrte.

Somit war für den spanischen Rekordmeister die zweite Pleite in Folge perfekt. Am Wochenende hatte man in der Primera Division überraschend gegen Cadiz verloren. Weiter geht es am Samstag (16:00 Uhr) mit dem Clasico gegen Barça.