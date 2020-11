Real Madrid : Vinicius Junior: Lieber Videospiele statt Kritik



Andre Oechsner

Mit 1:4 wurde Real Madrid am Sonntag vom FC Valencia auseinandergenommen. Im Anschluss an die Partie war die Kritik an den Blancos nicht zum ersten Mal in dieser Saison riesig. Youngster Vinicius Junior lässt sich von den negativen Schwingungen nicht beeinflussen.