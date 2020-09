Remis gegen La Real : Vinicius und Rodrygo enttäuschen bei Real-Patzer - Zidane lässt zwei Debütanten ran

Der Meister hat gepatzt: Real Madrid ist zum Auftakt in der Primera Division nicht über ein torloses Unentschieden gegen Real Sociedad hinausgekommen.

Bei den Königlichen, die aufgrund ihrer Teilnahme an der Champions League erst am zweiten Spieltag in LaLiga starteten, sollte es im Baskenland die junge Garde richten. Zinedine Zidane ließ Martin Ödegaard, Vinicius Junior und Rodrygo in der Startelf ran.

Während Ödegaard bei seinem alten Verein noch gelegentlich zu überzeugen wusste, blieben seine brasilianischen Mannschaftskollegen blass. Vinicius zeigte altbekannte Schwächen im Abschluss, kam aber wenigstens zu Chancen.