Liverpool : Virgil van Dijk erhält Botschaft von Memphis Depay - neue Nachfolge-Spekulationen

Memphis Depay (26), in der niederländischen Nationalmannschaft seit Jahren einer der Leistungsträger, widmete van Dijk seinen Treffer beim 4:1-Erfolg über den AS Monaco. Depay enthüllte nach seinem Führungstreffer unter seinem Trikot ein Shirt mit der Botschaft: "Virgil stay strong my brother."

Jürgen Klopp vermeidet Ausfallprognose

Jürgen Klopp (53) will sich an den Spekulationen nicht beteiligen. Auch eine genaue Ausfallprognose für van Dijk will er nicht aufstellen.

"Virgil war hier, es geht ihm gut", erklärte der gebürtige Stuttgarter nach dem Sieg des FC Liverpool gegen Sheffield United am Samstag. Wann die Operation erfolgen werde, könne er noch nicht sagen: "Aber alles wird gut und in einer angemessenen Zeit geschehen."

Klopp weiter: "Alle Menschen sind unterschiedlich, und deshalb sollten wir da nicht einschränken, indem wir sagen: 'Bei ihm hat das so lange gedauert, also dauert es bei ihm so lange.'" Es mache in der Rehabilitation Sinn, den Fortschritt individuell zu beurteilen, weil jeder Körper anders damit umgehe.