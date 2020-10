FC Arsenal : Von wegen Wechsel-Wunsch: Shkodran Mustafi hofft auf neuen Vertrag

Am Wochenende gab Shkodran Mustafi nach langer Verletzungspause sein Comeback für den FC Arsenal. Jetzt hofft er auf die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

"Als ich die Entscheidung getroffen habe, bei Arsenal zu unterschreiben, dann weil ich diesen Klub respektiere", erinnerte sich Mustafi am Mittwoch an seine Vertragsunterzeichnung 2016. "Es ist ein riesiger Klub, deshalb würde es mir natürlich sehr viel bedeuten, wenn ich bei Arsenal bleiben könnte."

In den letzten Wochen habe er sich allerdings keine Gedanken über seinen Vertrag oder die Zukunft in London gemacht. Warum? "Denn ich wollte so schnell wie möglich zurückkehren", wie der 28-Jährige vor dem Europa-League-Spiel gegen den Dundalk FC (Donnerstag, 21 Uhr) zu verstehen gibt.

Gespräche über eine mögliche Vertragserweiterung haben noch nicht stattgefunden. "Jetzt ist es für mich wichtig, nur ein paar Spiele zu spielen und in den Spielrhythmus zu kommen und dann zu sehen, wie es läuft", sagt Mustafi.