Ab 20 Uhr treten die beiden Franzosen im Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid gegeneinander an.

"Es gibt immer Zweifel an Benzema und dann erzielt er 15 oder 20 Tore pro Saison. Er ist einer der besten 'Neuner'", verfällt Griezmann bei MOVISTAR in leichter Schwärmerei.

Griezmann findet sich nach seinem Sommerwechsel immer besser im Camp Nou zurecht.

Inzwischen kommt der 28-Jährige auf zehn Torbeteiligungen in 15 LaLiga-Spielen. Er werde zunehmend in den Kader integriert und wolle nun seine Spuren in den Barça-Geschichtsbüchern hinterlassen.

Antoine Griezmann kommt mit der Empfehlung von zwei Toren in zwei Spielen und wird am Mittwochabend neben Lionel Messi und Luis Suarez in der Startelf stehen.

