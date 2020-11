FC Barcelona : Vor ManCity-Wechsel: Barça hatte für Ferran Torres geboten

Ferran Torres umspülten in diesem Sommer Unmengen an Transfergerüchte. Bevor er sich für Manchester City entschied, hatte offenbar auch der FC Barcelona eine Zusammenarbeit ernsthaft in Erwägung gezogen.

Laut CADENA SER hatte sich der FC Barcelona schon im Januar intensiv um Torres' Dienste bemüht. Demnach lag dessen Ex-Klub ein formelles Angebot für den iberischen Durchstarter vor. Barça hatte angeboten, eine nicht genannte Fixsumme plus Nachwuchsmann Monchu an den FC Valencia abzugeben.

Siebenmal bot Pep Guardiola Torres seitdem in seiner Startformation auf. Der Iberer dreht vor allem in der Champions League auf, in der bisher drei Tore in drei Begegnungen erfasst sind.