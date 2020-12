Atletico Madrid : Vorvertrag: Luis Suarez gibt Vereinbarung mit Juventus Turin zu

In den laufenden Ermittlungen wurde Suarez nun offenbar danach befragt, ob es zwischen ihm und dem ewigen Meister Italiens eine Vereinbarung gegeben hatte. Laut dem CORRIERE DELL'UMBRIA hat der Uruguayer zugegeben, mit Juve eine Vorvertrag abgeschlossen zu haben.

Um Luis Suarez mit einem EU-Ausländerplatz in den Kader aufnehmen zu können, erwirkte Juventus Turin im Zuge des forcierten Transfers einen Sprachtest an der Universität von Perugia. Dort wurde Suarez, der kaum Italienisch spricht, allerdings bevorzugt behandelt.

Suarez heuerte letzten Endes bei Atletico Madrid an, für das er in neun LaLiga-Spielen starke sieben Tore erzielte. Erst am Wochenende schnürte er beim 3:1 über Elche einen Doppelpack.

Der Juve-Wechsel scheiterte auch, weil der Uruguayer nicht mehr rechtzeitig für die Gruppenphase der Champions League nominiert hätte werden können.