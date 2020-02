Martin Braithwaite ist gerade frisch angekommen beim FC Barcelona, da treffen in der Europa League mit Abel Ruiz and Carles Perez zwei Spieler, die Braithwaites Posten hätten übernehmen können.

Abel Ruiz schloss sich dem SC Braga an, Carles Perez unterzeichnete einen Vertrag beim AS Rom.

Zwei Offensivakteure, die in La Masia ihre fußballerische Ausbildung genossen haben, sind erst im Januar abgegeben worden.

Dass sich der FC Barcelona via Nottransfer mit Martin Braithwaite verstärkt hat, stößt nicht überall auf Verständnis.

Die Brisanz an dem Ganzen: Die beiden frisch abgewanderten Spieler, die auf der Braithwaite-Position hätten zum Einsatz kommen könnten, erzielten am Donnerstag beide einen Treffer in der Europa League.

Braga stellte sich im Hinspiel der Zwischenrunde bei den Glasgow Rangers vor. Ruiz traf bei der 2:3-Niederlage zum zwischenzeitlichen 2:0 aus Braga-Sicht.

Perez war unterdessen der Held des Abends. Im Heimspiel gegen KAA Gent markierte er für die Roma den goldenen Treffer zum 1:0.

