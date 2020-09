Real Madrid : "War nicht schlecht": James Rodriguez reagiert auf Huldigung

Exklusive der beiden Leihjahre beim FC Bayern absolvierte James Rodriguez vier Spielzeiten für Real Madrid. In 125 Pflichtspielen hatte sich der Kolumbianer an 79 Toren direkt beteiligt. Ein Twitter-User hatte unter anderem diesen Wert aufgelistet.

Auch James gefällt die kleine Online-Hommage, schließlich werden seine Jahre an der Concha Espina in der Nachbetrachtung von vielen als Misserfolg interpretiert. "Es war nicht schlecht", kommentiert James den entsprechenden Beitrag. Folgen lässt er freche Emojis.

Vor Kurzem beendete James das Real-Kapitel und siedelte zum Nulltarif zum FC Everton über. Unter seinem früheren Förderer Carlo Ancelotti stieg der Südamerikaner prompt zum Leistungsträger auf.

Everton führt das britische Klassement überraschend mit neun Punkten aus drei Partien an - punktgleich mit Liverpool und Leicester City. Am Samstag (16:00 Uhr) wollen James und Co. gegen Brighton & Hove Albion nachlegen.