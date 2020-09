Manchester United : "Wäre ein Traum": Mason Greenwood würde Messi gerne in der Premier League sehen

Lionel Messi soll sich für einen Wechsel zu Manchester City entschieden haben. Obwohl Mason Greenwood für Citizens-Rivale Manchester United spielt, ist er ein Befürworter des möglichen Mega-Transfers.

"Natürlich wäre es unglaublich, gegen ihn anzutreten. Alle jungen Fußballer kennen Messi", so der englische Nationalspieler auf einer Pressekonferenz: "Auf dem gleichen Platz zu stehen und gegen ihn zu spielen, wäre ein weiterer wahr gewordener Traum - nicht nur für mich, für alle."

Ob es tatsächlich zum Messi-Wechsel kommt, bleibt abzuwarten. Barcelona beharrt darauf, dass der Vertrag des Stürmers noch gültig ist, Messi geht davon, dass er dank einer Sonderklausel gekündigt wurde. Womöglich kommt zeitnah Bewegung in die Sache. Messis Vater und Berater Jorge landete am Mittwoch per Privatflieger in Barcelona. Gespräche mit Präsident Josep Maria Bartomeu stehen an.