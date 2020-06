FC Barcelona : "Wäre sinnlos": Manchester United wird vor Coutinho-Kauf gewarnt

Vor gut eineinhalb Wochen gab der FC Bayern in Person von Karl-Heinz Rummenigge bekannt, die Kaufoption bei Philippe Coutinho nicht aktivieren zu werden. Der Vorstandsvorsitzende ließ für eine andauernde Zusammenarbeit allerdings ein Hintertürchen offen.

Coutinho in der Premier League begehrt

Dem Vernehmen nach ist Coutinho vor allem in der englischen Premier League begehrt, in der die sonst so schwerreichen Klubs aufgrund der Corona-Pandemie den Gürtel allerdings ebenfalls enger schnallen müssen.

Die beiden Londoner Klubs FC Arsenal und FC Chelsea sollen sich in Position bringen. Auch das bald wohl neureiche Newcastle United wird mit Philippe Coutinho in Verbindung gebracht.

"Wäre sinnlos" - Manchester United wird vor Coutinho-Kauf gewarnt

Rekordmeister Manchester United hat sich dagegen laut den MANCHESTER EVENING NEWS aus dem Poker verabschiedet.