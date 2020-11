Ex-Dortmunder : Warum ausgerechnet Portugal? Julian Weigl erklärt Benfica-Wechsel

Rund 20 Millionen Euro hat Benfica Lissabon im Januar an Borussia Dortmund abgeführt und im Gegenzug das Spielrecht von Julian Weigl erhalten. In Deutschland hatte sich viele über die Entscheidung des fünffachen Nationalspielers gewundert.

"Manchmal fühlt es sich wie Urlaub an. Als Deutscher bist du so viel Sonne nicht gewohnt. Es ist eine neue Lebensqualität, wenn man an freien Tagen mal eben an den Strand gehen oder in der traumhaften Stadt durch die engen Gassen schlendern kann", berichtet Weigl.

Unter Benficas Trainer-Rückkehrer Jorge Jesus hat Weigl allerdings seine feste Stellung verloren. Im bisherigen Saisonverlauf hatte der 25-Jährige lediglich in zwei von neun Spielen in der Startelf gestanden.