FC Barcelona : Warum Barça bei Kylian Mbappe, Neymar und Erling Haaland keinen Erfolg hatte

Der FC Barcelona ist immer darauf aus, die besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen zu vereinen. Das klappt aber nicht immer, wie auch Javier Bordas weiß. Der Ex-Manager liefert einige interessante Details zu gescheiterten Transfergeschäften.

Von 2014 bis 2015 amtete Javier Bordas als Sportdirektor des FC Barcelona. Damals verantwortete er den Kader, war in die Transferaktivitäten des Megaklubs aber auch in seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied (2005-2020) involviert. Der 59-Jähirge plaudert in der MUNDO DEPORTIVO nun aus dem Nähkästchen.

Kylian Mbappe hätte vor drei Jahren fast den Weg ins Camp Nou gefunden. Der heutige Weltstar spielte als 18-Jähriger für den AS Monaco. "Ich rief seinen Vater an und der sagte mir, dass er zu Barça gehen könnte, weil Neymar nicht mehr dort war", so Bordas, "auch Monacos Präsident zog Barça vor, um nicht einen direkten Konkurrenten zu stärken."

Zur Veränderung nach Barcelona kam es bekanntlich nicht. Die sich damals für die Kaderplanung verantwortlich zeigenden Sportdirektor Robert Fernandez und der Sportliche Leiter Pep Segura hätten für 100 Millionen Euro den Zuschlag erhalten, wählten statt Mbappe allerdings Ousmane Dembele. Sie haben nach Neymars Abschied lieber einen Flügelspieler gewollt, erinnert sich Bordas.