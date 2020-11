Spanier zu alt : Warum Juventus Ex-Barça-Stürmer Pedro Rodriguez ablehnte

Es war Mai, als erstmals Gerüchte um einen Wechsel von Pedro zu Juventus Turin aufpoppten. CALCIOMERCATO berichtet, dass der ehemalige spanische Nationalspieler der Alten Dame entsprechend angeboten wurde.

Juve lehnte allerdings ab, weil es seinem Kader einer Frischzellenkur unterziehen wollte. Für den 33 Jahre alten Pedro war also kein Platz in den Planungen des italienischen Spitzenklubs. Stattdessen kamen Spieler wie Arthur (24), Rolando Mandragora (23), Federico Chiesa (23) oder Weston McKennie (22).

Aufgrund seines ausgezeichneten Renommee als Fußballer hatte aber auch Pedro nach seinem Aus beim FC Chelsea einen neuen Verein gefunden. Der offensive Flügelspieler unterzeichnete bei der Roma einen Vertrag über drei Jahre. In der Ewigen Stadt stieg Pedro per Ankunft mit starken sieben Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen zum Leistungsträger auf.