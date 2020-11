"Sein Knöchel ist geschwollen" : Warum Paul Pogba nicht im Kader gegen Basaksehir stand

Solange Paul Pogba Manchester United zugehörig ist, wird der Weltmeister Gesprächsthema Nummer 1 im Old Trafford sein. Neuen Stoff liefert dessen Nichtnominierung für das Champions-League-Spiel gegen Istanbul Basaksehir. Ole Gunnar Solskjaer klärt auf.

Nachdem Paul Pogba schon dem Ligaspiel gegen West Bromwich Albion (1:0) fernbleiben musste, hatte Ole Gunnar Solskjaer auch im Champions-League-Spiel gegen Istanbul Basaksehir auf die Mithilfe des Topverdieners verzichtet.

"Sein Knöchel ist geschwollen. Er hat gestern trainiert, fühlte sich aber nicht gut. Heute Morgen kam dann die Bestätigung, dass er nicht spielen kann", klärte Solskjaer vor dem Kräftemessen gegen Basaksehir auf.

Pogba ist also einmal mehr am neuralgischen Punkt betroffen. Der Franzose hatte sich aufgrund von langwierigen Problemen am Sprunggelenk einer Operation unterzogen und fiel daraufhin den Großteil der Vorsaison aus.