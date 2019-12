Auch wenn im Vorfeld der Auslosung der Gruppen für die EM 2020 bereits klar war, dass Deutschland eine schwere Gruppenphase drohen könnte, war die Ernüchterung aller Beteiligten am 30. November 2019 groß - Frankreich, Portugal und der noch unbekannte Playoff-Sieger A wurde den Deutschen zugelost. Von allen sechs ist damit die Gruppe F unbestritten die schwerste. Doch was bedeutet das für die Erfolgschancen von Jogi Löws Elf?

Erfolgreiche Gestaltung der Quali-Phase macht Hoffnung

Fangen wir zunächst einmal mit den Punkten an, die dafür sprechen, dass Deutschland zumindest die Gruppenphase überstehen wird. Allem voran wäre da der erfolgreiche Abschluss der Quali-Phase zu nennen, wobei sich die deutsche Elf souverän den ersten Platz in Gruppe C mit 21 Punkten sicherte und die Niederlande auf Platz zwei verwies. Vier der fünf Spiele konnten gewonnen werden, nur das erste ging verloren.

Des Weiteren spricht natürlich auch der Fakt, dass Deutschland dank seines erfolgreichen Quali-Abschneidens alle Spiele der Gruppenphase in München absolvieren wird, für Jogi Löws Team.

So wird es am 16. Juni als Erstes gegen den amtierenden Weltmeister gehen, am 20. Juni gegen den amtierenden Europameister. Als Letztes wartet dann am 24. Juni der erwähnte Playoff-Sieger A als Gegner.

Dabei könnte es sich entweder um Island, Rumänien, Bulgarien oder Ungarn handeln. Jeder dieser Gegner ist auf dem Papier Deutschland leistungsmäßig unterlegen, hat aber Potenzial und ist jederzeit dazu in der Lage, für einen Überraschungssieg zu sorgen.