FC Barcelona : Was ist bloß mit Lionel Messi los, Luis Suarez?

Sie galten als unbestechliches Duo, als unzertrennliche Freunde. Bis Lionel Messi und Luis Suarez im Sommer auseinandergerissen wurden. Messi ist in der neuen Saison noch nicht so recht in Form gekommen. Suarez weiß womöglich, woran es liegt, sagt es aber nicht.