Corona-Zwangspause : Was Marc-Andre ter Stegen am meisten vermisst



Tobias Krentscher

Marc-Andre ter Stegen (27) hat in seiner Karriere bereits in zahlreichen Fußball-Tempeln gespielt. Besonders beeindruckt zeigt sich der Deutsche von einem altehrwürdigen Stadion in Italien. Die Corona-Zwangspause macht dem Nationaltorhüter indes zu schaffen.