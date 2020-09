Serie A : Was wird aus Mario Balotelli? Mino Raiola mit Klarstellung

Mario Balotelli (30) gilt nach zahlreichen Eskapaden bei vielen Beobachtern als schwer vermittelbar. Mino Raiola sieht die Sache anders. Der Berater glaubt, bald einen Klub für Balotelli an der Angel zu haben.

Die Wege von Mario Balotelli und Brescia Calcio trennten sich nach nur einem Jahr. Wie geht es für den Ex-Nationalstürmer nun weiter?

Eine Zukunft in Brasilien wurde in den Medien als mögliche Option gehandelt, doch Mino Raiola widerspricht. Der Berater stellt gegenüber TUTTOMERCATOWEB klar: "Ich mache mir keine Sorgen um Mario. Er wird in Europa bleiben."

Balotellis Vertrag wurde nach dem Abstieg von Brescia aus der Serie A gekündigt. Derzeit ist der Mittelstürmer vereinslos.

Mino Raiola ist aber überzeugt, dass er seinen Schützling noch unterbringen wird. "Es gibt immer eine Lösung für Mario", betont der einflussreiche Spielervermittler: "Er ist einer der besten italienischen Stürmer."